【新冠肺炎】本港再多兩名確診者離世，累計２０７人不治

《經濟通通訊社９日專訊》本港再多兩名新冠肺炎確診者離世，累計有２０７人死亡。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，今日再多２名有長期病患的新冠肺

炎病人離世，其中一宗死亡個案是伊利沙伯醫院一名６９歲男病人，他１月１７日入院後確診，

之後情況轉差，曾兩度轉到深切治療部，病人２月時病毒抗體測試呈陽性，獲解除隔離令，但病

情持續惡化，延至今日離世。

另一名死者是伊利沙伯醫院一名８３歲女長者，她１月２２日入院確診，病情其後持續惡化

，延至上午離世。（ｃｌ）

