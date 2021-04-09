【企業盈喜】江西銅業（００３５８）料首季純利增最多４﹒５倍

《經濟通通訊社９日專訊》江西銅業（００３５８）（滬：６００３６２）公布，按中國會

計準則，預期截至３月３１日止首季純利介乎８﹒３１億至８﹒７９億元（人民幣．下同），同

比增長介乎４﹒１９至４﹒４９倍。

該集團指，扣除非經常性損益的淨利潤介乎１２﹒２８億至１２﹒７６億元，同比將增加

１７﹒０２億至１７﹒５億元。純利增長主因期內克服春節假期及市場波動的影響，科學組織生

產，深挖管理效能，主要金屬產品產量和價格均同比上升，推動業績增長。（ｗｈ）

