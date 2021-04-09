【企業盈喜】重慶鋼鐵（０１０５３）料首季多賺２５９倍

《經濟通通訊社９日專訊》重慶鋼鐵（０１０５３）（滬：６０１００５）公布，預期截至

３月３１日止首季純利約１０﹒８４億元人民幣，同比增長約２５９倍。

該集團指，扣除非經常性損益的淨利潤同比將增加約１０﹒６６億元人民幣，同比增加約

４２１３倍。業績預增主因自去年以來，實施一系列技改專案，進一步優化產品結構，增強產品

市場競爭力，全線提產擴能，全力提質增效。第一季度抓住鋼鐵市場復甦有利時機，降本增效，

產銷規模效益穩步提升，生產經營持續向好。（ｗｈ）

