《經濟通通訊社９日專訊》重慶鋼鐵（０１０５３）（滬：６０１００５）公布，預期截至
３月３１日止首季純利約１０﹒８４億元人民幣，同比增長約２５９倍。
該集團指，扣除非經常性損益的淨利潤同比將增加約１０﹒６６億元人民幣，同比增加約
４２１３倍。業績預增主因自去年以來，實施一系列技改專案，進一步優化產品結構，增強產品
市場競爭力，全線提產擴能，全力提質增效。第一季度抓住鋼鐵市場復甦有利時機，降本增效，
產銷規模效益穩步提升，生產經營持續向好。（ｗｈ）
09/04/2021 07:54
【企業盈喜】重慶鋼鐵（０１０５３）料首季多賺２５９倍
《經濟通通訊社９日專訊》重慶鋼鐵（０１０５３）（滬：６０１００５）公布，預期截至
３月３１日止首季純利約１０﹒８４億元人民幣，同比增長約２５９倍。
該集團指，扣除非經常性損益的淨利潤同比將增加約１０﹒６６億元人民幣，同比增加約
４２１３倍。業績預增主因自去年以來，實施一系列技改專案，進一步優化產品結構，增強產品
市場競爭力，全線提產擴能，全力提質增效。第一季度抓住鋼鐵市場復甦有利時機，降本增效，
產銷規模效益穩步提升，生產經營持續向好。（ｗｈ）
|市場動向09/04/2021
黎柱與畫作同行 捐山水畫作慈善義賣
|香港政情08/04/2021
【答問大會】林鄭：下周三提交選舉制度修訂草案 不期望立會變「一言堂」
|中國故事08/04/2021
《神州經脈》中德元首通電 境外機構減持國債 滬指衝三千五不果
|財經熱話08/04/2021
友邦撐市港股重上二萬九關收飊333點 騰訊先跌後穩
|財經熱話08/04/2021
【攜程上市】攜程集團今日開招 黃偉康：看好復甦概念可孖展認購
|FOCUS08/04/2021
【FOCUS】出貨騰訊補「家底」 20年「押對寶」有啟示
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰