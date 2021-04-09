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09/04/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入６３﹒４億人幣，買騰訊中芯沽中海油中移動

　　《經濟通通訊社９日專訊》隔晚美股個別走，港股昨日回吐２６３點後，昨日（８日）隨Ａ
股反覆造好，恆指低開７０點，開市後曾跌８７點，見２８５８７點半日低，之後拗腰彈，重上
廿天線（約２８７２２點）。午後重上兩萬九，曾升３８０點，見２９０５４點全日高。恆指收
報２９００８點，升３３３點或１﹒２％，為３月１８日以來收市新高。

　　按額度計算，北水全日淨流入６３﹒４億元人民幣，增加１３８﹒１％。北水淨買入最多的
個股依次是騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）、華虹半導體（０１３４７）；
淨賣出最多的依次是中國海洋石油（００８８３）、中國移動（００９４１）、工商銀行
（０１３９８）。
　　主板成交２８１１﹒２７億元增加６４﹒４％。其中港股通成交４０８﹒１億元，佔總成交
１４﹒５％。

＊北水落力掃騰訊，淨流入逾５０億元＊

　　遭大股東減持的騰訊力守配股價５９５元，收跌１﹒５１％報６２０元，北水淨買入
５０﹒７億元。
　　中芯國際跌２﹒２１％報２６﹒６元，北水淨買入９﹒３億元。
　　華虹半導體升５﹒３７％報５１元，北水淨買入３億元。
　　中海油跌３﹒９３％報７﹒８２元，北水淨賣出１４﹒３億元。


　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　５０﹒６５
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　　９﹒２６
　　華虹半導體　　　（０１３４７）　　　　　　３﹒０２
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　　０﹒９７
　　藥明生物　　　　（０２２６９）　　　　　　０﹒９１

　　淨沽出最多港股：
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　－１４﹒２９
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　－４﹒０９
　　工商銀行　　　　（０１３９８）　　　　　－２﹒１９
　　比亞迪電子　　　（００２８５）　　　　　－１﹒２６
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－１﹒２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｃａ）

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