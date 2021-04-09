《真知灼見－溫灼培》本周外圍市場值得留意的兩事項

《真知灼見》對於拜登政府的２﹒３萬億美元基建方案要如何支付，最近美國總統拜登的意

向開始有軟化跡像。拜登原本指，為支付方案會把企業稅由現時２１％增加至２８％。但在本周

三晚（７日）的講話中，他指會聽取意見。而路透社引述白宮消息指，為爭取共和黨的支持，拜

登可能願意接受２５％的企業稅。而根據一個由前美國國會議員、前美國政府官員及經濟學家組

成的美國財政監察組織，命名為《負責任聯邦財政小組》（Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ ｆｏｒ ａ

Ｒｅｓｐｏｎｓｉｂｌｅ Ｆｅｄｅｒａｌ Ｂｕｄｇｅｔ）的估計，假使美國企業稅由２１％

拉高至２８％，將可為美國庫房進帳８５００億美元，亦即可抵銷略超越三分一基建方案的支出

。相反，如企業稅只提升到２５％，就將只能為庫房帶來５０００億美元。這樣基建方案的規模

便必須縮少，又或必須加大發債。所以，企業稅最終水平多少對往後金融市場影響甚大值得大家

關注。



美國財長耶倫本周有不少講話，如周四晚（８日）她就呼籲各國政府要加大財政開支推動經

濟。但最為市場觸目，相信是她於本周一（５日）所提出，建議定立一個全球最低企業稅稅率。

很明顯，為支付拜登的龐大基建方案，美國必須加企業稅。但如加了企業稅，美國又害怕企業會

失去競爭力。所以美國現想定立一個全球一致的最低企業稅稅率。按耶倫所指，此舉可有助終結

過去各國在降低企業稅所作出的惡性競爭。據了解，德國與法國已表示歡迎。大家要留意，如這

提議日後一旦成事，會使一些低稅率的地區，如香港受嚴重影響，這點不可不防。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

