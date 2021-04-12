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即市新聞

12/04/2021 15:28

【反壟斷】瑞信料今年有更多科企被調查，中央或採多項監管措施

　　《經濟通通訊社１２日專訊》瑞信發表報告指，阿里巴巴（０９９８８）因違反《反壟斷法
》規定，遭中國市監總局處以１８２﹒３億元人民幣罰款，佔其２０２２財年ＥＢＩＴＡ約９％
，中期來看料對其業務運營不會構成影響。該行相信，隨著中國將反壟斷列為今年主要經濟任務
之一，更多互聯網公司將會被調查，並採取更多種措施來監管科網巨頭，惟認為中央目的是為促
進市場健康，而非限制行業增長。瑞信對中國科網行業偏好依次為騰訊（００７００）、阿里巴
巴、美團（０３６９０）和京東（０９６１８）。
　　瑞信表示，罰款屬一次性以及只相當於阿里巴巴２２財年ｎｏｎ－ＧＡＡＰ　ＥＢＩＴＡ的
８﹒７％，估計對阿里短期的財務影響可控，並預計１６個整改措施亦不會對集團中期業務運營
構成有意義的影響。
　　該行又引述專家指，科網巨頭反壟斷的監管趨勢將會持續，估計今年將有更多互聯網公司面
臨監管行動，而具有主導市場地位的大型科網企業相對而言會面臨更大風險。然而，監管機構可
能會採取多種方法來監管科網巨頭，如軟指導或進行會議，而非如阿里般收取巨額罰款。
　　瑞信認為，中央政府目標是為促進公平競爭及市場健康，並確保互聯網巨頭承擔一定程度的
社會責任，而不是限制其增長，故預期將有更多反壟斷的執法新聞出現，但相信不太可能會對其
業務有嚴重損害。（ｙｗ）

　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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