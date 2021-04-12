【反壟斷】富瑞：罰款將反映在阿里收入和盈利上，維持買入評級

《經濟通通訊社１２日專訊》阿里巴巴（０９９８８）因違反壟斷法被處以１８２﹒２８億

元人民幣（約２８億美元）的天價罰款。富瑞發表研究報告指，阿里將通過產品類別擴展和新品

牌孵化來繼續加強與客戶的聯繫，將在其平台上進一步加強客戶價值創造和體驗，並推出新的措

施以降低進入門檻和運營成本。該行維持其Ｈ股「買入」評級，目標價３２８元。

該行指，阿里罰款的財務影響將反映在收入和盈利，集團將繼續與監管機構進行溝通，並於

作出決定後１５日後提交整改報告。另一方面，整個行業都需要進行戰略交易的併購審查。集團

又認為，監管是全球趨勢，強調互聯網平台模式得到了社區的肯定，有利於經濟和創新，該調查

有助於集團更好地了解反壟斷政策，並且已經建立了內部控制和系統來遵守法律。

該行預計，阿里未來將繼續投資於低線城市和其他戰略性地區的新業務，當中社區團購處於

發展的早期階段，隨著使用頻率的增加，淘寶雜貨可以從淘寶應用程式中受益。另外又料集團將

擴大本地服務和Ｌａｚａｄａ的地域範圍。（ｃｗ）



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