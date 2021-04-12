《牛熊志選－陳其志》資金看好騰訊，部署相關認購證

《牛熊志選》恆指近日沿著５天線反覆回升，惟屢次升至５０天線約２９２００點附近受阻

，交投亦見萎縮，短線料仍有調整壓力，後市以候低吸納為主。觀察恆指牛熊證資金流情況，截

至上周四（８日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約４３２１﹒０萬港元資金淨流出，顯示

有好倉資金套現，恆指熊證則累計約１﹒９４億港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分

布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２６８００點至２７０９９點之間，累計相當

約１４９６張期指合約；熊證街貨主要在收回價２９４００點至２９６９９點之間累計了相當約

１６８６張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降１﹒２個波幅點至１６﹒５％；國企指數的三個月場外期權的引伸波幅下降

１﹒４個波幅點至１７﹒８％；至於三個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降１﹒１個波幅點至２２﹒６％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降１﹒０個波幅點至

２９﹒６％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降３﹒２個波幅點至３１﹒５％；中石油

（００８５７）的引伸波幅下降１﹒３個波幅點至３０﹒７％；中海油（００８８３）的引伸波

幅下降０﹒４個波幅點至３３﹒３％；建行（００９３９）的引伸波幅下降０﹒９個波幅點至

２１﹒４％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升１﹒７個波幅點至２５﹒９％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至２１﹒４％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降０﹒６個波幅點至１７﹒４％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒８個波幅點至

２２﹒３％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約

３９９２﹒０萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的

騰訊認購證為行使價約７００元至７５０元附近的中期價外條款，實際槓桿約６﹒６倍至９﹒２

倍；牛證方面，資金留意收回價５９３元至６０３元之間的較貼價條款，收回距離約１﹒９％至

３﹒５％，槓桿約２０﹒９倍至３２﹒４倍。另外，聯想相關認購證期內錄得約３９６４﹒０萬

元資金淨流入部署，資金留意行使價１１元至１４元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約

４﹒４倍至５﹒１倍。

至於看淡資金流方面，期內美團（０３６９０）的相關認沽證及熊證合共錄得約

５９０３﹒０萬元資金淨流入部署。美團認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２８３元元

附近的中期價外條款，實際槓桿約４﹒８倍；熊證方面，資金主要留意收回價３３０元至３８５

元附近的條款，收回距離約５﹒９％至２３﹒６％，槓桿約３﹒８倍至１２﹒２倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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