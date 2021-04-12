《一周攻略－周進略》板塊輪動之後，科網巨企回穩

《一周攻略》經過數星期的折騰，市場的板塊輪動開始有點方向上的轉變，由原來的一面倒

走進舊經濟，轉為部分重投新經濟的龍頭巨企。



＊優質新經濟巨企，重增長不重便宜＊



理由很簡單，後者的龍頭是真的龍頭，其估值不菲本身意味著壟斷地位，尤其是網絡世界的

平台經濟和贏家全取，不是舊經濟的同儕可比。事實上，隨便一家大家耳熟能詳的科網巨企，可

以是傳統舊經濟的著名品牌的數家市值合起來都不止，即可見一斑。當然，偏貴的估值有調整的

日子，為時數天至數周甚至數月不等，但不是音樂椅停下來，反而是在一面倒的跟風升浪中，偶

然有點主動或被動的洩一洩氣，未嘗不是好事，不會一出事便沒戲唱了。

是的，在過去１０多年的經驗可見，長遠而言，企業基本面始終主導著長期股價走勢，只是

這個基本面的量度，不再是舊經濟的傳統指標，一味貪便宜，而是要以增長為基礎，而後者愈來

愈著重的，是合理價錢買增長，因為大家都明白的東西，可不會平白無端的給你便宜，只有當突

如其來的資金流大逆轉，例如近月以來由通脹預期升溫引發的債息抽升，才會如此。



＊長期重大周期，必有板塊輪動＊



無論如何，投資者要有心理準備，如此這般的板塊輪動，偶爾的有人辭官歸故里，有人漏夜

趕科場，是正常不過的事，在一個長期重大周期中，必然會有不同的事件引發這樣的動作，但市

場很公道，不願意冒上這些風險，便不可能爭取如此以倍數增長的升幅，但話得說回來，肯冒風

險不一定就必然有回報，因為如此是必然有的預期回報，則所謂風險便不再是真正的風險了。

回過頭來說，上文提及的，近期新經濟龍頭有點回穩，但要留意，是回穩，而不是一定去年

的翻版，始終投資者對於疫情下的經濟衰退與復甦，早已了然於胸，甚至其對不同企業的影響，

亦早已反覆地在股價上反映了多少，來來回回好幾遍，如今即使真的有復甦和增長，都不一定是

大家想像中的報復式反彈，而是分階段的重新持續提升估值，一邊看真正經營環境的改善，看業

績是否有好轉，另一邊看有否更多的官方財政政策支持。



＊央行強調實際通脹多於預期＊



當然，以財政政策而言，美國經濟最近熱話的，正是巨額的財政政策，資助和補貼，有望帶

動經濟，繼而引起所謂物價開始由生產端上游起動，但這可不等於一定是普遍物價的持續上升，

故此所謂通脹預期云云，有可能是超額炒作的主題。

誠然，債息既已接近零水平，甚至負數，實在大有可能回升，故此，這刻亦不宜掉以輕心，

以為過去多年央行一直量寬和超低利率的政策不變，便一定沒問題。只是，央行亦很明白清楚地

指出，如今要看的不是前景展望，而是實際結果，換言之，不是大家猜想中的通脹水平多少，而

是要真的見到有此水平，並且持續維持在該水平之上，才對央行有政策轉變的意義。



＊優質巨企核心持有，跟風炒股趁高減磅＊



如此維持看法，審慎樂觀地，既對於優質巨企可以核心持有，但對於之前純粹乘勢而炒起的

細價股和沒有盈利增長故事的，只可以把握逃生門，趁高減磅，才是風險管理之道。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

