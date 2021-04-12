《套期保值－蕭猷華》智利再度鎖國、銅供應料趨緊

《套期保值》全球最大銅生產國智利，鑒於新冠疫情病例迅速增加，宣布由本月５日起，對

外國公民關閉邊境，為期３０天。智利作為全球最大銅產國，擁有全世界約三分一銅產量，該國

關閉邊境後，引發市場對銅供應擔憂，倫敦金屬交易所ＬＭＥ銅價一度重上９０００美元。筆者

認為隨著全球經濟復甦和供應趨緊，銅價還會進一步上揚。



＊銅價未來還有更大上升空間＊



銅是綠色產業不可或缺的金屬之一。美國、歐洲、中國，環保是國家重要政策之一，內地在

「十四五」會議已倡議碳中和規劃，綠色產業絕對是當前重中之中的政策。市場預期，綠色產業

對相關銅需求到２０２５年將達到３００萬噸，而到２０３０年將達到６２０萬噸。

與此同時，美國聯儲局維持寬鬆貨幣政策，經濟復甦繼續支撐需求，新能源領域將可續帶動

銅需求，當中以光伏、新能源汽車和風電三個板塊，到２０２５年消費比重將升至總量的１４％

，並且預期會逐年增加。故此，未來新能源領域對銅的需求需求，將會逐年提升。

另一方面，目前內地對粗銅的產能雖不斷擴張，但是銅精礦的進口並沒有增加。此外，國內

銅精礦自給率正逐年下降，供應情況偏緊，加劇市場對銅供應緊張的憂慮。

總括而言，在預期經濟復甦、低庫存情況之下，銅價要跌回去年第三季的低位（７５００美

元）機會很小。相反，預期通脹上升，供應趨緊下去庫存化，銅價有望再挑戰高位。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》

