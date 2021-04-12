  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/04/2021 08:41

《套期保值－蕭猷華》智利再度鎖國、銅供應料趨緊

　　《套期保值》全球最大銅生產國智利，鑒於新冠疫情病例迅速增加，宣布由本月５日起，對
外國公民關閉邊境，為期３０天。智利作為全球最大銅產國，擁有全世界約三分一銅產量，該國
關閉邊境後，引發市場對銅供應擔憂，倫敦金屬交易所ＬＭＥ銅價一度重上９０００美元。筆者
認為隨著全球經濟復甦和供應趨緊，銅價還會進一步上揚。
　
＊銅價未來還有更大上升空間＊
　
　　銅是綠色產業不可或缺的金屬之一。美國、歐洲、中國，環保是國家重要政策之一，內地在
「十四五」會議已倡議碳中和規劃，綠色產業絕對是當前重中之中的政策。市場預期，綠色產業
對相關銅需求到２０２５年將達到３００萬噸，而到２０３０年將達到６２０萬噸。
　　與此同時，美國聯儲局維持寬鬆貨幣政策，經濟復甦繼續支撐需求，新能源領域將可續帶動
銅需求，當中以光伏、新能源汽車和風電三個板塊，到２０２５年消費比重將升至總量的１４％
，並且預期會逐年增加。故此，未來新能源領域對銅的需求需求，將會逐年提升。
　　另一方面，目前內地對粗銅的產能雖不斷擴張，但是銅精礦的進口並沒有增加。此外，國內
銅精礦自給率正逐年下降，供應情況偏緊，加劇市場對銅供應緊張的憂慮。
　　總括而言，在預期經濟復甦、低庫存情況之下，銅價要跌回去年第三季的低位（７５００美
元）機會很小。相反，預期通脹上升，供應趨緊下去庫存化，銅價有望再挑戰高位。
《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事09/04/2021
《神州經脈》美國加長實體清單　CPI轉漲超預期　滬指周跌1%
財經熱話09/04/2021
《股市一周》科網股受壓港股周跌239點　科指跑輸大市挫3%
財經熱話09/04/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》光大綠色環保「碳中和」概念足　收集待中線突破
FOCUS09/04/2021
【FOCUS】星州第四代傳承生變　暗示肺疫危機長達5年?
財經熱話09/04/2021
【金屬勢強】中鋁及重鋼盈喜股價急彈　何啟俊:後市反覆宜先食胡
財經熱話09/04/2021
瑞士寶盛：上海取代香港成全球生活成本最高城市　香港跌至第三位
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus 賞你】【KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館】折疊防水環保袋

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金