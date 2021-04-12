【反壟斷】阿里逆市炒上，連敬涵：市場過於情緒化，懲罰料未出盡

《經濟通通訊社記者吳藹林１２日報道》阿里巴巴（０９９８８）因違反壟斷法被罰１８２

﹒２８億人幣，佔２０２０財年淨利潤約１２％，更創下中國反壟斷罰金的最高紀錄。阿里聲稱

「誠懇接受，堅決服從」，在多間大行唱好下，其股價今早最多升逾８﹒９９％，突破十天和二

十天兩條短期平均線。惟有分析認為，現時跟本無足夠資訊評估阿里巴巴在業務重整，失去壟斷

地位後對其盈行的影響，股價短線看已升到盡，阻力位２３５元。



＊阿里巴巴２３５元料有阻力＊



勤豐證券資產管理總事總經理連敬涵對《經濟通通訊社》表示，市場認為經過今次罰款反壟

斷相關的不利因素對於阿里來說已完全反映，但他認為相關懲罰會錄續有來，當然不限於阿里巴

巴。他不相信大行有能力評估事件對阿里的影響，形容今日的升勢情緒化，短線看不再有潛力上

漲，阻力位２３５元。阿里巴巴今日早市收２３３﹒６元升７﹒１６％。



＊美團受壓料２５０元有支持＊



連敬涵續稱，繼阿里之後，最為擔憂的應是美團（０３６９０）和京東集團（０９６１８）

受反壟斷影響而股價受壓，他預期前者阻力位和支持位分別於３３０元和２５０元，後者分別於

３２５元和３００元。美團早市收報２９４﹒６元跌６﹒１８％。京東集團報３０４﹒６元跌３

﹒６１％。

騰訊（００７００）方面，連敬涵認為除騰訊音樂外，觸及壟斷相關業務的範圍較小，料股

價阻力位和支持位分別於６３５元和６００元。騰訊早市收報６０９﹒５元跌１﹒７７％。

