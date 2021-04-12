《凱文隨筆－凱文》中美軍艦終於碰面，無緣交手

《凱文隨筆－凱文》中國航母「遼寧艦」終於與美國海軍的一艘「馬斯廷」號驅逐艦在菲律

賓海近距離（肉眼就看到）相遇；美國海軍還發了一張照片，兩名指揮官「似乎」一幅從容不迫

模樣（也許就像冠狀病毒來襲時的那種心態），一個好像還翹起腿，在觀察「遼寧艦」的活動。

與此同時，美國國務卿布林肯周日（１１日）接受ＮＢＣ訪問時重申，美國有保護台灣的嚴肅承

諾，他譴責中國企圖改變台灣現狀將是嚴重的錯誤，最有趣的是，記者問到若果中國對台採取行

動時，美國有何軍事回應，布林肯不敢回答。



中國的軍事策略分析員指，如果美國遇到俄羅斯戰艦，勢必趕緊離開，因為俄羅斯是不會警

告任何干犯其海域的艦隻，迎面就是撞擊，再不滿意的話，就扔導彈；中國的情況與俄羅斯有別

，後者被美國與西方陣營妖魔化已久，故此他們也不需要再以和為貴，中國目前的處境，也趨向

俄羅斯的困局，被國際排擠的情況日益嚴重，出手回應只是遲早的事。美國艦隻不斷在中國海域

附近遊戈，身為中國人無不感到氣憤，但軍事分析員告慰我們，有美國航母群陪你作實戰訓練，

是求之不得的黃金機會，要感謝他們才對；有了這些實習，到動真章的時候，輔以中國在物流補

給方面的優勢，絕對可以擊倒美國艦隊，中國在等的就是美國提供一個完美的、讓中國能義正辭

嚴出手的理由，比方美國戰機降落台灣提供訓練，或高層美國官員訪台等。



美國上周五（９日）宣布與台灣官員的交往新指引。美國官員將可在聯邦政府設施接見台灣

的官員（過去也有這情況，只是偷偷摸摸，今後則可以八人大轎、隆而重之抬出抬入了），亦可

到台灣在美國的經濟文化辦事處，與台方人員會面。美國一方面警告中國不要對台灣採取任何軍

事行動，另一方面卻不斷加深與台灣的聯繫，變相支持台灣獨立。從政五十年的拜登，與望族之

後的布林肯，都沒有政治家、或名門的風範，活像一個無能的岳不群，真愧對他們的先人。



上星期，美國國務院發言人在記者會上表示，抵制北京２０２２年２月份舉行的冬奧會的「

可能性存在」；但布林肯昨日在ＮＢＣ的訪問說，我們還未走到那一步。虧他說得出口，又再一

次褻瀆了的「體現相互理解、友誼、團結和公平競爭」的奧運精神；堂堂世界第一超級大國，在

與中國的競爭敗陣後，不惜動用到各種下三濫招數，確實也到頭了。如果美國的盟友會討論這問

題，也就沆瀣一氣，不知廉恥了，那以後就乾脆廢除奧運會，別再講甚麼精神了。

