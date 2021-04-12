《經濟通通訊社１２日專訊》伊朗外交部長扎裡夫今日在議會中提到納坦茲核設施因電力中
斷引致電網故障的事故，並暗示以色列對伊朗的「核恐怖主義」有責任，圍繞伊朗核計劃的地緣
政治緊張局勢升級，但他沒有直接將責任歸咎於任何一方。他強調伊朗的反應將是進一步推進核
進步，並核設施將比過去更強大，使用更先進的機器。（ａｌ）
12/04/2021 15:32
【美伊衝突】伊朗外長暗示以色列需為核濃縮設施電力事故負責
《經濟通通訊社１２日專訊》伊朗外交部長扎裡夫今日在議會中提到納坦茲核設施因電力中
斷引致電網故障的事故，並暗示以色列對伊朗的「核恐怖主義」有責任，圍繞伊朗核計劃的地緣
政治緊張局勢升級，但他沒有直接將責任歸咎於任何一方。他強調伊朗的反應將是進一步推進核
進步，並核設施將比過去更強大，使用更先進的機器。（ａｌ）
|財經熱話12/04/2021
【反壟斷】阿里罰單落地市場憂慮消除？一文看清大行點睇
|財經熱話12/04/2021
【反壟斷】阿里逆市炒上 連敬涵:市場過於情緒化 懲罰料未出盡
|FOCUS12/04/2021
【FOCUS】阿里「認罰」股價勁彈 精英內捲更添遐想
|財經熱話12/04/2021
【反壟斷】違壟斷法被罰182億人幣 阿里擬降電商平台商戶進入壁壘
|市場動向12/04/2021
有危就有機！工商鋪業主應如何善用資產獲得新資金開拓商機？
|開市Good Morning12/04/2021
溫傑：阿里巴巴200至210元吸納
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰