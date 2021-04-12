【美伊衝突】伊朗外長暗示以色列需為核濃縮設施電力事故負責

《經濟通通訊社１２日專訊》伊朗外交部長扎裡夫今日在議會中提到納坦茲核設施因電力中

斷引致電網故障的事故，並暗示以色列對伊朗的「核恐怖主義」有責任，圍繞伊朗核計劃的地緣

政治緊張局勢升級，但他沒有直接將責任歸咎於任何一方。他強調伊朗的反應將是進一步推進核

進步，並核設施將比過去更強大，使用更先進的機器。（ａｌ）

