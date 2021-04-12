《經濟通通訊社１２日專訊》虛擬貨幣交易平台Ｃｏｉｎｂａｓｅ將於本周在美國直接上市
之際，比特幣周六（１０日）再次突破６１０００元（美元．下同）水平。
據虛擬貨幣交易平台Ｃｏｉｎｄｅｓｋ數據，比特幣周六曾高見６１０６５元。不過據美國
虛擬貨幣交易平台Ｃｏｉｎｂａｓｅ數據，比特幣現跌０﹒６９％，報５９７５７﹒６８元，穿
六萬關口，而據加密貨幣交易所Ｂｉｎａｎｃｅ數據，比特幣現跌０﹒６４％，報５９７６３元
。（ａｌ）
12/04/2021 08:53
【代幣風暴】比特幣周末再升破６﹒１萬美元水平，現回落穿六萬關
《經濟通通訊社１２日專訊》虛擬貨幣交易平台Ｃｏｉｎｂａｓｅ將於本周在美國直接上市
之際，比特幣周六（１０日）再次突破６１０００元（美元．下同）水平。
據虛擬貨幣交易平台Ｃｏｉｎｄｅｓｋ數據，比特幣周六曾高見６１０６５元。不過據美國
虛擬貨幣交易平台Ｃｏｉｎｂａｓｅ數據，比特幣現跌０﹒６９％，報５９７５７﹒６８元，穿
六萬關口，而據加密貨幣交易所Ｂｉｎａｎｃｅ數據，比特幣現跌０﹒６４％，報５９７６３元
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