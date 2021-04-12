《經濟通通訊社１２日專訊》歐洲藥品管理局上周五（９日）表示，已開始審查部分人士接
種阿斯利康新冠肺炎疫苗後出現出血情況的報告，並正調查注射強生新冠肺炎疫苗後出現血凝塊
的情況。
局方透露在接種強生疫苗後出現罕見低血小板血栓情況的病例有４宗，當中１宗致命，而接
種阿斯利康疫苗後出現毛細血管泄漏綜合症的病例有５宗。（ａｌ）
12/04/2021 08:55
【新冠肺炎】歐盟開始調查強生、阿斯利康疫苗凝血及出血情況報告
《經濟通通訊社１２日專訊》歐洲藥品管理局上周五（９日）表示，已開始審查部分人士接
種阿斯利康新冠肺炎疫苗後出現出血情況的報告，並正調查注射強生新冠肺炎疫苗後出現血凝塊
的情況。
局方透露在接種強生疫苗後出現罕見低血小板血栓情況的病例有４宗，當中１宗致命，而接
種阿斯利康疫苗後出現毛細血管泄漏綜合症的病例有５宗。（ａｌ）
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