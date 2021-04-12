【契媽持倉】ＡＲＫＫ沒有重大持倉調整，ＡＲＫＸ續購ＳＰＡＣ

《經濟通通訊社１２日專訊》「女股神」Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ旗下方舟投資 （

ＡＲＫ Ｉｎｖｅｓｔ）的旗艦基金ＡＲＫ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ ＥＴＦ（ＡＲＫＫ）上周

五（９日）沒有重大持倉調整。

不過其太空主題ＥＴＦ（ＡＲＫＸ）繼續買入美國特殊目的收購公司（ＳＰＡＣ）Ｊａｗｓ

Ｓｐｉｔｆｉｒｅ Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ，涉及１０﹒２８萬股。（ａｌ）

