《經濟通通訊社１２日專訊》「女股神」Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ旗下方舟投資 （
ＡＲＫ Ｉｎｖｅｓｔ）的旗艦基金ＡＲＫ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ ＥＴＦ（ＡＲＫＫ）上周
五（９日）沒有重大持倉調整。
不過其太空主題ＥＴＦ（ＡＲＫＸ）繼續買入美國特殊目的收購公司（ＳＰＡＣ）Ｊａｗｓ
Ｓｐｉｔｆｉｒｅ Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ，涉及１０﹒２８萬股。（ａｌ）
12/04/2021 09:45
【契媽持倉】ＡＲＫＫ沒有重大持倉調整，ＡＲＫＸ續購ＳＰＡＣ
《經濟通通訊社１２日專訊》「女股神」Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ旗下方舟投資 （
ＡＲＫ Ｉｎｖｅｓｔ）的旗艦基金ＡＲＫ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ ＥＴＦ（ＡＲＫＫ）上周
五（９日）沒有重大持倉調整。
不過其太空主題ＥＴＦ（ＡＲＫＸ）繼續買入美國特殊目的收購公司（ＳＰＡＣ）Ｊａｗｓ
Ｓｐｉｔｆｉｒｅ Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ，涉及１０﹒２８萬股。（ａｌ）
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