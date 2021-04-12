【大國博弈】傳華府加強評估中國數碼人民幣潛在威脅

《經濟通通訊社１２日專訊》據彭博社引述知情人士透露，拜登新政府正加強對中國數碼人

民幣的評估，因為華府內部擔心數碼人民幣或顛覆美元作為世界主要儲備貨幣。

消息指隨著中國積極開展數碼貨幣的各項工作，美國財政部、國務院、五角大樓、國家安全

委員會亦正在進一步了解數碼人民幣的潛在影響。他們不太擔心當前全球金融體系結構會馬上面

臨挑戰，但希望了解數碼人民幣將如何分配，以及是否可用於繞過制裁。

中國央行已在全國幾個試點城市發行數碼人人民幣，有望成為全球首個發行虛擬貨幣的主要

央行。（ａｌ）

