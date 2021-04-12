《經濟通通訊社１２日專訊》據路透社引述監控組織政治犯援助協會（ＡＡＰＰ）和緬甸國
內新聞機構指，當地安全部隊上周五（９日）在仰光附近一個城鎮向抗議者發射槍榴彈，造成逾
８０人死亡。
據目擊者和國內媒體指，在仰光東北９０公里的城鎮勃固（Ｂａｇｏ），安全部隊將屍體堆
積，並封鎖該地區，所以最初無法得知死亡人數，緬甸軍政府發言人未有回應消息。（ａｌ）
12/04/2021 10:49
【緬甸局勢】緬甸軍方據報在仰光附近城鎮殺害逾８０名示威者
《經濟通通訊社１２日專訊》據路透社引述監控組織政治犯援助協會（ＡＡＰＰ）和緬甸國
內新聞機構指，當地安全部隊上周五（９日）在仰光附近一個城鎮向抗議者發射槍榴彈，造成逾
８０人死亡。
據目擊者和國內媒體指，在仰光東北９０公里的城鎮勃固（Ｂａｇｏ），安全部隊將屍體堆
積，並封鎖該地區，所以最初無法得知死亡人數，緬甸軍政府發言人未有回應消息。（ａｌ）
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