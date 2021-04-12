《台股攻略－馮偉明》沽壓湧現，台股未能站穩萬七點

《台股攻略》上周五（９日）美股再創新高，刺激台灣加權指數今日（１２日）以

１６９０９點高開，再次挑戰萬七點關口；可惜不敵沽壓，未能企穩萬七點，最終收１６８６０

點，僅升６點，成交金額為４２０４億元（新台幣．下同）。

電子權值股今日走勢回軟，台積電收６０５元，跌５元；聯發科遭受沽壓，股價反覆向下，

收９６０元，跌３９元；聯電及鴻海則力守平盤之上，分別收５３﹒６０元及１２０﹒５０元，

升０﹒６０元及０﹒５０元。航運板塊今日走勢強勁，指標股全面上升，長榮３月盈利按年增長

１﹒３４倍，獲證券行調高其目標價至７０元，刺激股價以５５元漲停板價收市，創２４年來新

高；陽明今日恢復融資融券交易，收４６﹒１０元，升３﹒３５元；萬海航運同樣漲停，以６４

元收市；散裝航運股亦同樣紅盤高收，四維航、東森、中航、慧洋─ＫＹ及益航升幅２％至６％

不等。另外，報復性訂單導致市場對紙箱需求大增，帶動造紙股飆升，永豐餘、榮成、士紙、寶

隆及華紙均漲停收市，而正隆則收４０﹒３５元，升３﹒４５元，逼近漲停。

預期大市短期會在１７０００點上下徘徊，建議投資者可在傳產、電子及金融股板塊分散入

市。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

