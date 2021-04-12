《談國論企－黎偉成》反壟斷重罰阿里巴巴要搞活平臺經濟

《談國論企》中國市場監管總局於２０２１年４月１０日指出阿里巴巴集團在境內網絡零售

平台服務市場實施的「二選一」，屬壟斷行為，不僅罰款１８２﹒２８億元人民幣，更要該集團

糾正和連續三年提交自查合規報告。此與歐美反壟斷部門近年嚴厲打擊科技巨企排他性的惡劣經

營政策性做法相同，以力保互聯網平台經濟有高度競爭性的多元合法合理發展，提升商業素質和

搞活經濟，乃世界又一大同的其中表現也。



＊罰則相對溫和非針對阿里巴巴＊



要指出，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平於２０２０年１２月１６日至

１８日，舉行的中央經濟工作會議明確強調「要加強反壟斷」和「防止資本無序擴張」，並在

２０２１年３月１５日主持召開中央財經委員會第九次會議，聚焦談到平台經濟時指出要「推動

平台經濟規範健康持續發展」，和要「解決突出矛盾和問題」，乃因平台經濟在中國的發展正處

在關鍵時期，故「要著眼長遠、兼顧當前、補齊短板、強化弱項，營造創新環境」；而國家市監

總局於２０２０年１１月１０日出台《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，再在

２０２１年２月７日出台《正式意見稿》，便足見國家在政策和行政上高度重視平台經濟所存在

的嚴重壟斷劣況，要端正以加大發展力度。

國家市場監管總局是在２０２０年１２月成立專案組，根據２００８年頒布的《反壟斷法》

，對阿里巴巴在中國境內網絡零售平台服務市場濫用市場支配地位行為，立案調查，於２０２１

年４月１０日對阿里巴巴集團作出判罰。最惹人注目的，當然是（甲）《處罰書》的內容，重點

有（一）列出數據以確認阿里巴巴集團「在境內網絡零售平台服務市場具有支配地位」，並根據

多個案例證明阿里巴巴集團「濫用市場支配地位」，特別是對ＫＡ以上核心商家，通過（１）協

議直接規定及口頭提出等方式，禁止在其他競爭平台開店，或（２）參加其他競爭性平台促銷活

動，更甚者為（３）採取多種獎懲措施促使平台內經營者執行其「二選一」要求。

凡此，都是屬於高度「排他性」的嚴重壟斷行為。

《處罰書》明確地指出（二）阿里巴巴集團的「“二選「一行為，不僅阻礙要素自由流動，

降低資源配置效率，更限制了經營者多樣化、差異化創新經營，抑制了市場主體活動，影響了平

台經濟的創新發展」。所言甚嚴、亦重。

正正因為「二選一」的高度「排他性」，此舉（三）對消費者，則「限制了消費者的自由選

擇權和公平交易權，從長遠看會對社會總體福利水平帶來潛在損害」。

由是（乙）市場監管總局對阿里巴巴作出的判處，乃根據反壟斷法第４７條、第４９條規定

，綜合考慮阿里巴巴集團違法行為的性質、程度和持續時間等因素，依法作出行政處罰決定，有

：（Ｉ）「責令阿里巴巴集團停止違法行為，並處以其２０１９年中國境內銷售額

４５５７﹒１２億元人民幣４％的罰款，計１８２﹒２８億元人民幣」，所涉罰款無疑龐大，但

實際未算過嚴，因《反壟斷法》的罰則為沒收違法所得，並判處上一年度銷售額１％以上、

１０％以下的罰款，阿里巴巴所罰為銷售額４％。



＊中央高度肯定平台經濟的地位和作用＊



同時（ＩＩ）向阿里巴巴集團發出《行政指導書》，要求「圍繞嚴格落實平台企業主體責任

、加強內控合規管理、維護公平競爭、保護平台內商家和消費者合法權益等方面進行全面整改，

並連續３年向市場監管總局提交自查合規報告」，又是相對寬鬆的處理方式，因國家市場監管總

局是讓阿里巴巴（ｉ）自主地全面整改，和（ｉｉ）自查後提交合規報告，對該集團是高度的信

任和尊重。

至於（丙）阿里巴巴集團即日回應，重點為：對此處罰「誠懇接受，堅決服從」，「將強化

依法經營，進一步加強合規體系建設，立足創新發展，更好覆行社會責任」。

境內外坊間有若干人居然憑空想像國家市場監管總局對阿里巴巴集團的處罰，矛頭會是馬雲

，惟這是歐盟、美英監管當局反壟斷的其中一個重點，谷歌、阿瑪遜、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、蘋果

等科技巨企最近幾年便屢屢受到與反壟斷相關部門、機構調查，甚至作出訴訟，其中歐盟自

２０１７年以對谷歌所判處的罰款累計達８０億美元。

我要重申：平台經濟Ｐｌａｔｆｏｒｍ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ的特點是（１）本身不生產產

品，但可以促成隻方或多方供求之間的交易，而通過收取費用或賺取差價而獲益的一種商業模式

，（２）正因如此，也就構建新的經濟形態，特別是強化製造業和服務業的商業融合，以電子信

息技術的發展為基礎推動商業模式、經濟形態作出重大的改變，而中國自２０１９年６月份正式

推動５Ｇ的商業化，為平台經濟造就相當良好的發展條件。此為中央財經委員會第九次會議指出

，平台經濟在經濟社會發展全局中的地位和作用日益突顯。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

