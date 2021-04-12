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即市新聞

12/04/2021 14:56

《外匯達仁－盧楚仁》加元維持一支獨秀局面

　　《外匯達仁》一如所料，年內美元表現亮麗，美匯指數由年初至今已上升２﹒６４％，美元
雖然未至於一支獨秀，但後市走勢仍然樂觀，據美國商品期貨交易委員會公布的最新數據，最近
一周投機客持有的美元淨空倉規模已驟降至２０１８年６月來的三年最低，反映美元淡友開始撤
退。
　
　　而主要非美貨幣當中，唯獨是加元表現比美元更強，成為一支獨秀的貨幣。年初至今，加元
兌美元上升１﹒５％，兌弱勢的日圓更加上升了７﹒５５％。若以過去１２個月計算，加元兌日
圓更加上升了１２﹒３６％。加元之所以強勢，當然和過去油價一直攀升有關係，但亦有其他因
素支持。
　
　　雖然加拿大疫情最近有所惡化，但亦無阻加元強勢，主要原因是過去一年油價大幅攀升，帶
動加國在能源出口方面的經濟收益全面增加，故加拿大最近所公布的經濟數據表現較為理想，例
如上星期五（９日），加拿大公布的３月失業率，大幅由８﹒２％下降至７﹒５％，３月就業人
口變化亦由２５﹒９２萬上升至３０﹒３１萬，由此可知加拿大經濟表現相當理想。
　
　　另一方面，加拿大樓價在２月份大幅上升２５％，甚至部分熱門城市更加高達到３５％，升
幅十分厲害。亦因如此，金融市場判斷加拿大央行有機會在４月２１日的會議中釋放鷹派的貨幣
政策信號，可能暗示未來即將減少買債，成為第一個宣布退市的主要工業國。
　
　　故在上述種種利好因素影響下，估計在下星期三（２１日）之前，市場將炒作加拿大央行放
鷹，令加元兌美元和日圓有機會節節向上。若是短線投機炒作，我認為揸加元兌日圓應該是首選
，估計加元兌日圓早前阻力位８８﹒３０４有機會突破，而邁向２０１８年１０月的
８９﹒２１４阻力位。長遠來說，我有信心將挑戰２０１７年９月和２０１８年１月所做的雙頂
阻力９１﹒５７８。《獨立外匯商品分析師　盧楚仁》

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