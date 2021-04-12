  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/04/2021 11:00

《娥姐錦囊－張賽娥》寫字樓吸納量歷來最差，冀第四季前見起色

　　《娥姐錦囊》戴德梁行最新一期市場報告指出，今年首季，香港寫字樓負吸納量達到９０萬
方呎，屬有紀錄以來最差季度，而待租率更升至１４％。雖然疫情下，不少企業轉用居家工作的
模式，但相信面議仍是最佳溝通方法，在辦工室工作的效率亦最高，相信待疫苗接種率提升，疫
情逐步緩和後，本港寫字樓市道，可望在今年第三季末好轉。
　　為了應對疫症大流行帶來的變化，不少企業都允許員工彈性上班，而過去數月，渣打、星展
和法國巴黎銀行等均擬棄租香港總部部分寫字樓層。不過，對香港寫字樓前景不宜看得太淡。
　　除非特殊工種，否則一般來說，本港寫字樓仍有一定的需求，尤其香港享有地理優勢，亦是
國際金融中心，不少企業均要利用香港發展，疫情下，外國公司減少來港擴展，部分企業未能應
付艱難的經營環境，被迫收縮甚至結束業務，致令近期寫字樓吸納量轉差。
　　本港寫字樓近年一直去中央化，例如「起動東九龍」和太古區發展，均削弱了中環、尖沙咀
等傳統甲級寫字樓之優勢，但萬事皆講求供需。疫情以來，香港寫字樓租金持續調整，只要地理
位置良好，租金調整至某一水平，自然可以吸引租戶遷回，反而邊緣地區或較為受壓。
《南華證券副主席　張賽娥》

註１：本文為個人觀點。

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning12/04/2021
溫傑：阿里巴巴200至210元吸納
中國故事09/04/2021
《神州經脈》美國加長實體清單　CPI轉漲超預期　滬指周跌1%
財經熱話09/04/2021
《股市一周》科網股受壓港股周跌239點　科指跑輸大市挫3%
財經熱話09/04/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》光大綠色環保「碳中和」概念足　收集待中線突破
FOCUS09/04/2021
【FOCUS】星州第四代傳承生變　暗示肺疫危機長達5年?
財經熱話09/04/2021
【金屬勢強】中鋁及重鋼盈喜股價急彈　何啟俊:後市反覆宜先食胡
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus 賞你】【KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館】折疊防水環保袋

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金