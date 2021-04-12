《娥姐錦囊－張賽娥》寫字樓吸納量歷來最差，冀第四季前見起色

《娥姐錦囊》戴德梁行最新一期市場報告指出，今年首季，香港寫字樓負吸納量達到９０萬

方呎，屬有紀錄以來最差季度，而待租率更升至１４％。雖然疫情下，不少企業轉用居家工作的

模式，但相信面議仍是最佳溝通方法，在辦工室工作的效率亦最高，相信待疫苗接種率提升，疫

情逐步緩和後，本港寫字樓市道，可望在今年第三季末好轉。

為了應對疫症大流行帶來的變化，不少企業都允許員工彈性上班，而過去數月，渣打、星展

和法國巴黎銀行等均擬棄租香港總部部分寫字樓層。不過，對香港寫字樓前景不宜看得太淡。

除非特殊工種，否則一般來說，本港寫字樓仍有一定的需求，尤其香港享有地理優勢，亦是

國際金融中心，不少企業均要利用香港發展，疫情下，外國公司減少來港擴展，部分企業未能應

付艱難的經營環境，被迫收縮甚至結束業務，致令近期寫字樓吸納量轉差。

本港寫字樓近年一直去中央化，例如「起動東九龍」和太古區發展，均削弱了中環、尖沙咀

等傳統甲級寫字樓之優勢，但萬事皆講求供需。疫情以來，香港寫字樓租金持續調整，只要地理

位置良好，租金調整至某一水平，自然可以吸引租戶遷回，反而邊緣地區或較為受壓。

《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。

