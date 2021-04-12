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12/04/2021 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水淨流出４﹒８億人幣，買中芯瑞聲沽吉利美團

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中港股市氣氛續向淡，恆指今日高開低走，高開９３點報２８
７９１，已為全日高位，彈上２０天線（約２８７０１）後隨即掉頭向下，倒跌１５０點後一度
拗腰，不過新舊經濟重磅股均見沽壓，大市復向下走，恆指曾急挫４２４點，見２８２７４點全
日低，逼近下方的１００天線（約２８１９５）有支持，午後變化不大，最終收報２８４５３，
跌２４５點或０﹒８６％，連跌兩日。
　　按額度計算，北水全日淨流出４﹒８億元人民幣，上日淨流入２７﹒７億元人民幣。北水淨
買入最多的個股依次是中芯國際（００９８１）、瑞聲科技（０２０１８）、中國海洋石油（０
０８８３）；淨賣出最多的依次是吉利汽車（００１７５）、美團（０３６９０）、思摩爾國際
（０６９６９）

　　主板成交１６０７﹒０４億元增加１３﹒４％。其中港股通成交３２４﹒２億元，佔總成交
２０﹒２％。

＊北水轉買中芯國際，淨流入逾７億元＊

　　中芯國際跌３﹒８２％報２５﹒２元，北水淨買入７﹒４億元。
　　瑞聲科技升１２﹒６７％報４４﹒９元，北水淨買入１﹒６億元。
　　中國海洋石油升０﹒８８％報７﹒９８元，北水淨買入１﹒２億元。
　　吉利汽車跌７﹒０５％報１９﹒２４元，北水淨賣出７﹒２億元。
　　美團跌５﹒０３％報２９８﹒２元，北水淨賣出５﹒２億元。
　　思摩爾國際跌４﹒８２％報４７﹒３５元，北水淨賣出３﹒２億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　　７﹒４２
　　瑞聲科技　　　　（０２０１８）　　　　　　１﹒６０
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　　　１﹒１６
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　０﹒１８

　　淨沽出最多港股：
　　吉利汽車　　　　（００１７５）　　　　　－７﹒１７
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　－５﹒１７
　　思摩爾國際　　　（０６９６９）　　　　　－３﹒２３
　　微盟集團　　　　（０２０１３）　　　　　－１﹒９０
　　舜宇光學科技　　（０２３８２）　　　　　－１﹒２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｃａ）

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