《美元走勢－羅明立》通脹仍有上行壓力，候低位買美元

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒７７ １０９﹒４７ １０９﹒５６

歐元╱美元 １﹒１９０３ １﹒１８８４ １﹒１８８８

英鎊╱美元 １﹒３７１４ １﹒３６６９ １﹒３７１０

美元╱瑞郎 ０﹒９２６７ ０﹒９２５０ ０﹒９２６０

美元╱港元 ７﹒７７９９ ７﹒７７６０ ７﹒７７７１

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《美元走勢》上周五（９日）公布的美國３月生產者物價指數（ＰＰＩ）升幅超過預期，按

年升４﹒２％，按月升１％，核心數據分別為年率升３﹒１％，月率升０﹒７％。主要仍然是受

惠於美國疫情受控後經濟活動恢復，帶動需求迅速回升，預計通脹今年將繼續升溫。然而，美國

１０年期國債收益率未見受數據影響，繼續在１﹒６５％附近上落，美匯指數只維持在９２以上

窄幅波動，亦未能重上２０天線。

非美貨幣仍然個別發展，歐元繼續在１﹒１９水平上下３０點波動，澳紐元則未見突出，英

鎊在１００天１﹒３６９０受壓，暫時守住１﹒３６６０的支持位。加元受上周五強勁的３月就

業數據支持，由１﹒２６兌１美元漲至１﹒２５１５兌１美元，估計匯市將繼續整固，考慮到美

國通脹仍有上行壓力，建議候低位買美元。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１９５０ １﹒１８００ １﹒１２０００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

