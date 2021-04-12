《美元走勢－羅明立》通脹仍有上行壓力，候低位買美元

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０９﹒７７ １０９﹒４７ １０９﹒５６
歐元╱美元 １﹒１９０３ １﹒１８８４ １﹒１８８８
英鎊╱美元 １﹒３７１４ １﹒３６６９ １﹒３７１０
美元╱瑞郎 ０﹒９２６７ ０﹒９２５０ ０﹒９２６０
美元╱港元 ７﹒７７９９ ７﹒７７６０ ７﹒７７７１
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《美元走勢》上周五（９日）公布的美國３月生產者物價指數（ＰＰＩ）升幅超過預期，按
年升４﹒２％，按月升１％，核心數據分別為年率升３﹒１％，月率升０﹒７％。主要仍然是受
惠於美國疫情受控後經濟活動恢復，帶動需求迅速回升，預計通脹今年將繼續升溫。然而，美國
１０年期國債收益率未見受數據影響，繼續在１﹒６５％附近上落，美匯指數只維持在９２以上
窄幅波動，亦未能重上２０天線。
非美貨幣仍然個別發展，歐元繼續在１﹒１９水平上下３０點波動，澳紐元則未見突出，英
鎊在１００天１﹒３６９０受壓，暫時守住１﹒３６６０的支持位。加元受上周五強勁的３月就
業數據支持，由１﹒２６兌１美元漲至１﹒２５１５兌１美元，估計匯市將繼續整固，考慮到美
國通脹仍有上行壓力，建議候低位買美元。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１９５０ １﹒１８００ １﹒１２０００
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》