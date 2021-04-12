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即市新聞

12/04/2021 15:39

《美元走勢－羅明立》通脹仍有上行壓力，候低位買美元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒７７　　　１０９﹒４７　　　１０９﹒５６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１９０３　　　１﹒１８８４　　　１﹒１８８８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３７１４　　　１﹒３６６９　　　１﹒３７１０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２６７　　　０﹒９２５０　　　０﹒９２６０
　　　美元╱港元　　　　７﹒７７９９　　　７﹒７７６０　　　７﹒７７７１
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》上周五（９日）公布的美國３月生產者物價指數（ＰＰＩ）升幅超過預期，按
年升４﹒２％，按月升１％，核心數據分別為年率升３﹒１％，月率升０﹒７％。主要仍然是受
惠於美國疫情受控後經濟活動恢復，帶動需求迅速回升，預計通脹今年將繼續升溫。然而，美國
１０年期國債收益率未見受數據影響，繼續在１﹒６５％附近上落，美匯指數只維持在９２以上
窄幅波動，亦未能重上２０天線。
　　非美貨幣仍然個別發展，歐元繼續在１﹒１９水平上下３０點波動，澳紐元則未見突出，英
鎊在１００天１﹒３６９０受壓，暫時守住１﹒３６６０的支持位。加元受上周五強勁的３月就
業數據支持，由１﹒２６兌１美元漲至１﹒２５１５兌１美元，估計匯市將繼續整固，考慮到美
國通脹仍有上行壓力，建議候低位買美元。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１９５０　　　１﹒１８００　　　１﹒１２０００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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