《經濟通通訊社１２日專訊》新民黨主席葉劉淑儀接受電視台訪問時透露，希望該黨在年底
的立法會選舉可繼續派人出選香港島及新界東。
曾兩次希望參選特首，但因提名不足放棄的葉劉淑儀指，新制度下候選人要取得選委會５個
界別提名是更合理。至於明年她有無興趣再參選特首？她則說這個問題言之過早，目前沒有時間
考慮。（ｈｌ）（ｚｚ）
12/04/2021 09:15
【香港政情】葉劉：競逐特首與否言之過早，目前沒有時間考慮
《經濟通通訊社１２日專訊》新民黨主席葉劉淑儀接受電視台訪問時透露，希望該黨在年底
的立法會選舉可繼續派人出選香港島及新界東。
曾兩次希望參選特首，但因提名不足放棄的葉劉淑儀指，新制度下候選人要取得選委會５個
界別提名是更合理。至於明年她有無興趣再參選特首？她則說這個問題言之過早，目前沒有時間
考慮。（ｈｌ）（ｚｚ）
|開市Good Morning12/04/2021
溫傑：阿里巴巴200至210元吸納
|中國故事09/04/2021
《神州經脈》美國加長實體清單 CPI轉漲超預期 滬指周跌1%
|財經熱話09/04/2021
《股市一周》科網股受壓港股周跌239點 科指跑輸大市挫3%
|財經熱話09/04/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》光大綠色環保「碳中和」概念足 收集待中線突破
|FOCUS09/04/2021
【FOCUS】星州第四代傳承生變 暗示肺疫危機長達5年?
|財經熱話09/04/2021
【金屬勢強】中鋁及重鋼盈喜股價急彈 何啟俊:後市反覆宜先食胡
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰