【香港政情】葉劉：競逐特首與否言之過早，目前沒有時間考慮

《經濟通通訊社１２日專訊》新民黨主席葉劉淑儀接受電視台訪問時透露，希望該黨在年底

的立法會選舉可繼續派人出選香港島及新界東。

曾兩次希望參選特首，但因提名不足放棄的葉劉淑儀指，新制度下候選人要取得選委會５個

界別提名是更合理。至於明年她有無興趣再參選特首？她則說這個問題言之過早，目前沒有時間

考慮。（ｈｌ）（ｚｚ）

