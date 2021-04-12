【螞蟻整改】人行督促螞蟻落實整改方案，整體申設為金融控股公司

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行、銀保監、中證監、外匯管理局等金融管理部門再次

聯合約談螞蟻集團。人行副行長潘功勝表示，此次金融管理部門再次聯合約談螞蟻集團有關人員

，主要是要求螞蟻集團必須正視金融業務活動中存在的嚴重問題和整改工作的嚴肅性，對標監管

要求和擬定的整改方案，深入有效整改，確保實現依法經營、守正創新、健康發展；必須堅持服

務實體經濟和人民群眾的本源，積極回應國家發展戰略，在符合審慎監管要求的前提下，加大金

融科技創新，提升金融科技領域的國際競爭力。

潘功勝提到，螞蟻集團整改內容主要包括五方面：一是糾正支付業務不正當競爭行為，在支

付方式上給消費者更多選擇權，斷開支付寶與「花唄」等其他金融產品的不當連接，糾正在支付

鏈路中嵌套信貸業務等違規行為。

第二是打破訊息壟斷，嚴格落實《徵信業管理條例》要求，依法持牌經營個人徵信業務，遵

循「合法、最低、必要」原則收集和使用個人訊息，保障個人和國家訊息安全。

第三是螞蟻集團整體申設為金融控股公司，所有從事金融活動的機構全部納入金融控股公司

接受監管，健全風險隔離措施，規範關聯交易。

第四是嚴格落實審慎監管要求，完善公司治理，認真整改違規信貸、保險、理財等金融活動

，控制高槓桿和風險傳染。第五是管控重要基金產品流動性風險，主動壓降餘額寶餘額。

潘功勝重申，金融管理部門將督促螞蟻集團切實落實整改方案，把握好工作節奏，保持業務

連續性和企業正常經營，確保廣大人民群眾對金融服務的體驗不下降，持續提升普惠金融服務水

平。（ｂｉ）

