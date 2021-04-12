【反壟斷】阿里將降電商平台商戶進入壁壘，預留數十億支持新項目

《經濟通通訊社１２日專訊》阿里巴巴（０９９８８）董事局主席張勇於電話會議表示，預

計監管部門的反壟斷處罰不會對集團造成重大影響，集團將有措施出台，降低電商平台上商戶的

進入壁壘和業務營運成本，如豁免技術服務費用等，協助商戶運營。



＊財務影響將在３月季度業績反映＊



張勇認為，這次反壟斷處罰是個對行業的健康過程，集團已有計劃去更正現時的做法，處罰

相關的財務影響將在３月季度業績中反映。張勇續指，集團已準備了數十億元資金支持新項目，

更多已成熟的業務將會轉為免費，又將加大投資以提升商戶培訓。

國家市場監督管理總局周六（１０日）發布公告，裁定阿里巴巴濫用市場支配地位，處以罰

款總計１８２﹒２８億人民幣，創下中國反壟斷罰金的最高紀錄。



＊進一步加強合規體系建設＊



公告指，自２０１５年以來，阿里巴巴濫用在境內網絡零售平台的市場支配地位，對平台內

商家提出「二選一」要求，禁止平台內商家在其他競爭性平台開店或參加促銷活動，並採取多種

獎懲措施保障「二選一」要求執行，獲取不正當競爭優勢。

在處罰決定公布後，阿里巴巴立刻作出回應表示「對此處罰，我們誠懇接受，堅決服從。我

們將強化依法經營，進一步加強合規體系建設，立足創新發展，更好履行社會責任。」（ｃｗ）

