《經濟通通訊社１２日專訊》阿里巴巴（０９９８８）董事局主席張勇於電話會議表示，監
管機構對集團的併購交易進行了調查，這是審查的一部分，沒有知悉有其他關於反壟斷的調查。
（ｃｗ）
12/04/2021 08:53
【反壟斷】阿里巴巴：不知悉有其他關於反壟斷的調查
《經濟通通訊社１２日專訊》阿里巴巴（０９９８８）董事局主席張勇於電話會議表示，監
管機構對集團的併購交易進行了調查，這是審查的一部分，沒有知悉有其他關於反壟斷的調查。
（ｃｗ）
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