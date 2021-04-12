【反壟斷】阿里巴巴：將在數據使用及收集方面與監管部門合作

《經濟通通訊社１２日專訊》阿里巴巴（０９９８８）董事局主席張勇於電話會議表示，全

球的大型科技企業都將面臨監管審查，監管部門關注數據私隱及保障，又認為這將是全球趨勢，

集團將在數據使用及收集方面與監管部門合作。（ｃｗ）

