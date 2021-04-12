【香港政情】民政局：正研究機制處理議員被停職期間續支薪問題

《經濟通通訊社１２日專訊》政府建議修例，如果律政司司長就立法會議員或區議員違反誓

言，或不符合擁護《基本法》、效忠特區的法定要求，而提出法律程序，有關議員會即時自動暫

停職務，直至法庭對有關訴訟有最終決定，律政司亦可於任何時間提出法律程序。

立法會草案委員會今早開會，會上多個黨派議員關注律政司權力會否過大的問題，亦有議員

關注若區議員被暫停職務，其薪津是否同時暫停發放。政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光表示

，民政事務局及民政事務總署正研究一套行政機制，稍後會再公布。



＊區議員被停職後繼續執行職務每次罰款５０００元＊



民建聯議員周浩鼎關注，若有區議員被停職後仍繼續執行職務，會否有任何後果。鄧忍光回

應指，根據現行條例，政府會向該人就每次違反行為罰款５０００元，若律政司其後再申請禁制

令，而該人繼續執行區議員職務，或涉及藐視法庭罪。

另一位議員謝偉俊表示，根據人大在２０１６年的釋法，若有人未進行合法有效宣誓或拒絕

宣誓，則不得就任相應公職，亦不得行使相應職權和享受相應待遇，但關注現時若區議員被暫停

職務，仍未有清晰指引列明薪津是否同被暫停發放，認為局方沒有完全跟隨及執行人大決定。

鄧忍光回應指，民政事務局正研究行政機制處理。政制及內地事務局局長曾國衞在會上承諾

，局方會再檢視相關情況。（ｃｗ）（ｚｚ）

