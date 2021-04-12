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12/04/2021 15:27

【新冠肺炎】接種中心登記員獲８８７５份申請，平均６人爭１職位

　　《經濟通通訊社１２日專訊》政府早前向旅遊從業員提供社區疫苗接種中心職位，當中
１６００個名額的登記員職位今日中午截止報名，接獲８８７５份申請，平均約６人爭１個位。
　　登記員每月工作８至１４日，日薪為１３００元，主要協助市民使用網上系統登記、回答查
詢等，需中學文憑或中五學歷程度或以上，申請人須於會考或文憑試中文或英文一科合格，或至
少５年旅遊業工作經驗。
　　另外，上星期已截止報名的主任和副主任職位，分別接獲６００份及近９００份申請。
（ｃｗ）

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