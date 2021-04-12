【夜期時段】即月期指最新報２８４２２點，升１１點，低水３１點

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８４２５點，升１４點，低水

２８點，最新報２８４２２點，升１１點，低水３１點，合約成交２９５張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０８６３點，跌４點，低水１２點，最新報１０８６３點

，跌４點，低水１２點，合約成交１５１張。

