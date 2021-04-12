《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８４２５點，升１４點，低水
２８點，最新報２８４２２點，升１１點，低水３１點，合約成交２９５張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１０８６３點，跌４點，低水１２點，最新報１０８６３點
，跌４點，低水１２點，合約成交１５１張。
12/04/2021 17:20
【夜期時段】即月期指最新報２８４２２點，升１１點，低水３１點
《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８４２５點，升１４點，低水
２８點，最新報２８４２２點，升１１點，低水３１點，合約成交２９５張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１０８６３點，跌４點，低水１２點，最新報１０８６３點
，跌４點，低水１２點，合約成交１５１張。
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