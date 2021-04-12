【反壟斷】標普：阿里巴巴受罰解除不確定，惟面臨更激烈競爭

《經濟通通訊社１２日專訊》評級機構標普表示，阿里巴巴（０９９８８）因違反《反壟斷

法》而受到高額罰款處罰，由此解除了該公司及其評級面臨的一大不確定因素。不過，包括阿里

巴巴在內的互聯網巨頭企業未來或將面臨更加嚴苛的監管，因此或將面臨更為激烈的競爭。

國家市場監督管理總局上周六（１０日）公布，對阿里巴巴在中國境內網絡零售平台服務市

場濫用「二選一」壟斷行為立案調查，決定向其重罰１８２億元人民幣。標普認為，上述罰款處

罰解除了阿里巴巴面臨其他更加嚴重後果的可能性，例如面臨更高金額的罰款或其他更嚴重的行

政處罰，違反《反壟斷法》可能面臨高達前一年收入的１０％的罰款，而阿里巴巴受到的罰款金

額僅為其２０１９年收入的約４％。

標普指，隨著政府監管加強，加上其他企業大舉投資風口領域，如社區團購，互聯網巨頭企

業或將面臨更加激烈的競爭。因此未來１２－２４個月內或更長時期內，阿里巴巴的核心商業交

易市場的盈利能力可能會下降。

由於開發「淘寶特價版」等舉措導致運營成本大幅增加，估計商業交易市場板塊截至去年

１２月３１日連續１２個月的經調整ＥＢＩＴＡ利潤率將從前兩個財年（２０１９－２０２０）

的７１﹒５％下降至約６８％。

標普認為，儘管阿里巴巴的收入增速放緩，且商業交易市場業務盈利能力下降，但預計其現

金流將持續增加，原因是在《反壟斷法》下，併購和股權投資面臨更多限制，因此此類支出將會

減少。此外，其他業務板塊的虧損狀況也將好轉，阿里雲等部分業務甚至將實現盈利。（ｂｉ）

