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12/04/2021 18:14

【攜程上市】攜程孖展暫錄４６﹒５億，超購約５﹒３倍

　　《經濟通通訊社１２日專訊》內地網上旅遊平台攜程（０９９６１）將於明日截止招股。綜
合多家券商數據，截至下午５時３０分，孖展認購暫錄得約４６﹒５１億元，超購約５﹒３倍。
其中，富途借出２０﹒１７億元、輝立借出９﹒４億元、華盛證券借出５億元、耀才則借出４億
元。
　　攜程發行約３１６４萬股，當中７％在港公開發售，每股發售價最高３３３元，集資額最多
１０５﹒３６億元；每手５０股，入場費約１６８１７﹒７８元，預期本月１９日掛牌。
（ｙｗ）

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