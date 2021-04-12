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即市新聞

12/04/2021 10:33

【新冠肺炎】多間學校長假後復課，部分稱暫無意申請全面恢復面授

　　《經濟通通訊社１２日專訊》學校在復活節假期後相繼復課，面授課堂人數上限放寬至不多
於全校三分二人，維持半日上堂。若果選擇全校恢復面授課，教職員需定期進行檢測或接種兩劑
疫苗，並要向教育局申請。
　　有家長表示，兒子已網上授課多個月，高興可回校上課，認為對學習和適應較好。亦有家長
指，會提醒子女保持社交距離，並預備了多個口罩以便更換，信任學校的防疫措施。但有學生說
不習慣新安排，以往實行單雙周，一周只需面授課堂兩或三天，現時每天都有面授課堂，感到疲
累。有學生則表示，喜歡面授課堂，認為效率較高，自己會做好防疫措施。

＊不少學校暫無意申請全面恢復面授＊

　　資助小學校長會名譽主席張勇邦指，不少小學都沒有申請全面復課，是因為近日疫情逐漸放
緩，教育局可能隨時宣布全面復課，認為不需急於一時，承擔不必要的風險。他以自己擔任校長
的學校為例，不少學生跨區上學，要乘搭公共交通工具，有一定感染風險，而且全校教師接受檢
測亦不是百分百安全。　
　　不過，亦有學校已獲批准全校復課。大圍培僑書院上月初起，安排私人檢測機構每兩星期為
教職員做深喉唾液測試，學校上星期三已開始全面復課，副校長王惠成指，安排符合家長的期望
，相信學校的防疫措施能有效保護學生。他又指，教職員每輪私人檢測費用約３至４萬元，可免
卻老師周圍「撲樽」的煩惱，校方亦鼓勵教職員接種疫苗，希望達至一定比例時，當局會豁免教
師每兩星期檢測一次的要求。（ｈｙ）

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