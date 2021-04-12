【新冠肺炎】林鄭：以「疫苗氣泡」為基礎，可分階段放寬防疫措施

《經濟通通訊社１２日專訊》本港疫情似有緩和之勢，一系列的防疫措施則即將於本周三（

１４日）屆滿，特首林鄭月娥表示，香港的疫苗接種率須有待提升，昨日逾５７萬人接種疫苗，

預料完成了接種疫苗後，將來可享有出行的便利。

林鄭表示，「抗疫有新路向」共有４方面，包括逐步有序回復常態、避免一刀切暫停活動、

全港市民需要參與抗疫工作，包括檢測及接種疫苗。以「疫苗氣泡」為基礎調整社交距離措施，

即要完成接種兩劑疫苗及１４天後產生抗體。

她以食肆為例，如果員工已接種第一劑疫苗，所有顧客使用「安心出行」，每檯人數可以提

升至６人，堂食時間延長至午夜１２時。如果所有員工完成接種，即接種兩劑疫苗及相隔１４天

，產生抗體，加上所有顧客已接種第一劑疫苗及使用「安心出行」，食肆可以劃出特定範圍，每

檯人數可以提升至８人，宴會人數增至１００人，堂食時間延長至凌晨兩時。如果特定範圍只接

待完成接種顧客，每檯人數可再提升。

至於目前仍要關閉的６類處所，包括酒吧、酒館、浴室、派對房間等，有沒有接種疫苗是否

可以逐步恢復營業，酒吧及酒館是比較高風險的，建議酒吧、酒館要開放，要所有員工及所有顧

客已接種第一劑疫苗，容許有限度重新開放營業，實施８星期後再調查，就是所有員工及食客已

經完成兩劑疫苗。（ｈｙ）

