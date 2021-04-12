【新冠肺炎】林鄭：完成疫苗接種的市民可參加「旅遊氣泡」

《經濟通通訊社１２日專訊》行政長官林鄭月娥表示，完成疫苗接種的香港市民可參加「旅

遊氣泡」，廣東省政府同意，完成疫苗接種的跨境貨車司機可繼續享有免檢疫情況下，將目前每

天病毒檢測要求逐步放寬至每３天一檢。

林鄭又提及會將已接種疫苗的抵港人士的檢疫期縮短，當中新加坡、澳洲及新西蘭低風險地

區檢疫期減至最多７天；中風險地區檢疫期減至最多１４天。她又指，計劃５月上旬解除英國登

機來港限制，但抵埗後仍需接受檢測及檢疫２１天，仍採取保守的措施。（ｈｙ）

