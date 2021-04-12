《經濟通通訊社１２日專訊》運輸及房屋局局長陳帆表示，在現時本港７０００多名活躍的
合資格跨境貨車司機中，至今已有６０００多人完成接種首劑疫苗，５３００多名司機完成接種
第二劑，政府正積極和廣東省政府商討細節，考慮為已接種兩劑疫苗及１４天後的跨境司機提供
通關便利，有望稍後將在口岸的核酸檢測安排，由現時的一日一檢放寬到三日一檢。（ｈｙ）
12/04/2021 17:19
【新冠肺炎】陳帆：正和廣東省政府商放寬跨境貨車司機檢測安排
《經濟通通訊社１２日專訊》運輸及房屋局局長陳帆表示，在現時本港７０００多名活躍的
合資格跨境貨車司機中，至今已有６０００多人完成接種首劑疫苗，５３００多名司機完成接種
第二劑，政府正積極和廣東省政府商討細節，考慮為已接種兩劑疫苗及１４天後的跨境司機提供
通關便利，有望稍後將在口岸的核酸檢測安排，由現時的一日一檢放寬到三日一檢。（ｈｙ）
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