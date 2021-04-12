《經濟通通訊社１２日專訊》亞洲水泥（中國）（００７４３）公布，截至今年３月底止三
個月，預期集團純利按年增加約１１０％至１３０％。董事會認為上述預期增幅主要由於集團產
品銷量上升所致。
該集團預期於本月底前刊發業績公告。（ｈｙ）
12/04/2021 18:24
【企業盈喜】亞洲水泥（７４３）料首季純利按年增加最多１﹒３倍
《經濟通通訊社１２日專訊》亞洲水泥（中國）（００７４３）公布，截至今年３月底止三
個月，預期集團純利按年增加約１１０％至１３０％。董事會認為上述預期增幅主要由於集團產
品銷量上升所致。
該集團預期於本月底前刊發業績公告。（ｈｙ）
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