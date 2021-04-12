《真知灼見－溫灼培》本周重點看通脹

《真知灼見》通脹於美國開始有浮現跡象。上周五（９日）美國公布的３月份生產物價指數

按月按年分別上升１％及４﹒２％。其按年增幅是自２０１１年９月以來，即近十年來最嚴重。

回憶２月份該數字已是高企２﹒８％。所以於本周二（１３日）美國公布，以消費物價指數衡量

的通脹數字將甚受市場關注。據市場估計，美國３月份消費物價指數按年比將有機會上升

２﹒５％，而當扣除食品及能源後的核心年通脹率也可有１﹒６％增長。如屬實，提防市場對美

國通脹的憂慮將會重現，並再度把美國長債息推高。屆時可能對股市不利但對美元有利。而為降

低市場對美國通脹的憂慮，上周四（８日），聯儲局主席鮑威爾便率先向市場派定心丸，謂受疫

情影響，供應鏈仍未回復，是導致物價上升的原因。鮑威爾認為現今通脹情況只屬短暫現象。就

看本周美國公布的通脹數字有多大及屆時市場是否接受鮑威爾的解釋。



通脹其實於新興市場已見嚴重。南美最大國巴西，上周五公布其３月份年通脹率便高企

６﹒１％，成為過去４年來最嚴重的通脹水平。回憶其２月份年通脹率則為５﹒２％。不要忘記

，巴西早於３月１７日已加息０﹒７５％遏抑通脹，但明顯也無阻通脹上升。巴西央行今年的通

脹目標是３﹒７５％，但容許１﹒５％差距，即巴西央行今年對通脹的最大容忍幅度也只為

５﹒２５％。



本周，美國大型銀行將率先公布第一季度業績。受惠於特朗普推出的減企業稅方案，市場估

計美企於首季業績將可大幅增長。據路透社估計，標普５００大企業首季平均盈利有機按年增長

２４﹒２％。情況如何待本周美國大型銀行公布業績後將可略知一二。



經濟數據方面，本周五（１６日）中國將公布首季ＧＤＰ。市場估計中國首季ＧＤＰ按年比

將有著１８﹒２％增長。這增幅聽起來驚人，但不要忘記去年首季中國正面對疫情最嚴峻時刻。

在低基數之下解釋了為何市場預期今年首季中國ＧＤＰ可有著如此驚人增長原因。回憶中國去年

第四季ＧＤＰ年增長率為６﹒５％。



最後相信不少港人也對英國樓市感興趣。據英國按揭公司Ｈａｌｉｆａｘ的最新調查報告顯

示，當地３月份平均樓價按月按年分別上升１﹒１％及６﹒５％。其樓價年增長是過去４個月內

最強。英國３月樓價再度轉強，主要是英國財長在３月的財政預算案中宣布，把原先於３月底結

束的削減買樓印花稅計劃，延長到今年９月，因而又再刺激買家入市買樓，並推升了樓價。據

Ｈａｌｉｆａｘ指，現時在英國一間樓的平均價格為２５４６０６英鎊。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

