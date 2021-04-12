《投資新視野－鄧嘉南》減碳趨勢帶來的契機

《投資新視野》根據世界氣象組織數據顯示，２０２０年是有記錄以來最熱的年度之一（按

１８５０年以來的數據計），僅次於２０１６年及２０１９年。即使新冠病毒疫情令全球多國實

施封鎖措施，經濟活動停擺，但大氣層內的二氧化碳濃度在去年仍持續上升，對於氣候變化這個

長期議題，世界氣象組織表示，「封城相關的排放量下跌只是短暫而且微不足道」。

氣候問題日益嚴峻，成為去年全球多國政策議程的重點。受新冠疫情的影響，刺激經濟復甦

的因素帶動，配合環境解決方案和技術進步，全球五大的經濟體（中國、美國、歐盟、日本及英

國）在去年對走向低碳經濟作出關鍵發展。

亞洲方面，繼中國在第三季承諾在２０６０年以前實現「淨零碳排放」後，日本於１０月承

諾在２０５０年以前實現碳中和。作為全球第五大二氧化碳排放國，其三分之一電力依靠煤炭，

這標誌著該國採取更積極的氣候目標。韓國亦在同月制定在２０５０年以前實現淨零碳排放的目

標，並推出重點發展綠色基建設施、潔淨能源及電動汽車的多年投資計劃。

另外，英國也提出致力減低溫室氣體排放量，在２０３０年以前較１９９０年減少近７０％

，這將需要加快工業、交通運輸及建築樓宇的減碳步伐。美國亦推出多項重要減碳措施，其中包

括正式重返巴黎氣候協定。

如要實現這些積極的減碳目標，意味各國的社會發展需進行徹底的改革，以實現更可持續的

生產和消費方式，當中有助推動減碳的行業和企業可望受惠，並帶來可觀的增長潛力。

談到減碳的投資機遇，有人可能會聯想到電動車，從以上提及的措施可見覆蓋的行業廣泛，

即使就個別行業來看，我們也可以從整個行業的價值鏈尋找投資機會，以電動車作例子，除了電

動車製造商外，我們也可留意生產電動車所需的半導體和電池。

我們認為去向低碳的未來有三大主題，包括：

－－可再生能源：全球需要改變現時的發電方式，從化石燃料轉向可再生能源，並以風能和太陽

能為主。

－－電氣化：必須提升電氣化的程度，包括大規模檢視陸路運輸系統，增加汽車的自動性和效

益，最終由內燃機轉向由可再生能源驅動的自動駕駛電動車。

－－資源效益：增加資源的使用效益是達致減碳的關鍵因素，包括提升家用、工業程序、建築物

及電器的資源效益標準。



減碳是長期的結構性增長趨勢，這個投資領域龐大而多元化，要發掘當中的潛力可聚焦於具

備結構性增長、可持續回報和競爭優勢的公司，並了解公司的可持續發展數據（如：減碳足跡表

現），這些數據有助投資者從不同角度審視公司的商業模型及企業文化，繼而有助分析增長及回

報潛力。《晉達資產管理大中華零售業務主管 鄧嘉南》

