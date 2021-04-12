《每周華語－黃溢華》美ＡＤＲ、超大車軚、銅價猛升、電車有價

《每周華語》１９９０年代，今天已「轉型╱改名」的「明日集團」乃香江早期往美國上市

的「ＡＤＲ」，以ＧＤＲ╱ＡＤＲ上市有一定方便，例如發行「可換股債券」，不少大企業融資

都以「ＧＤＲ╱ＡＤＲ」等形式配合融資，選擇往美國以它的市場功能！發行債券更為方便。



全球最大的車軚生產商日本石橋以ＡＤＲ形式於美國上市。石橋生產不同款式的車軚，汽車

少不了，即使有飛機、火車，汽車依然極為重要。車軚市場十分之大，亦有特別的車軚市場，例

如農產業，生產用╱收割用的車子╱工具需要特別的車軚；又例如賽車，所用的「Ｆ１」超級跑

車，今天石橋已不再生產。汽車市場面對巨大轉變，電動車未來十年╱廿年可能佔更大的比重，

但只要是「車子」：必須要車軚，而好質素的車軚，極為重要。高速之下，車軚重要。

Ｔｅｓｌａ股價２０２０年初１００元（美元．下同）多一些，２０２０年底，一升九倍到

９００元。近日回落至７００元。Ｔｅｓｌａ創辦人身家大漲，成為新全球萬億美元首富。那麼

電動車真的無敵嗎？仍看電池科技及晶片設計了。不少車廠也轉向生產電動車，未來大中小城市

的街道空氣可能更為清新，而電動車能否全面佔上風？且看其他輸電配套能否及時跟上。Ｔｅｓ

ｌａ股價２０２０年誇張地上升，又因為新一代的電動車採用大量晶片，提升使用電池效能，電

動車比目前車子有更多功能，目前成為大量使用晶片的「新興」行業。電動車不只用「電池」，

也可以「無人」駕駛，因而改變了汽車產業的結構。當然，車軚乃必須的。車軚生產商有更大空

間，生產新一代的產品，以配合電動車的全新科技。當然，電動車產業前景可能被誇大，但有一

點可以肯定，電動車的銷售比重將加快上升。



巨大車軚，一個可以貴至４萬多元。美巨型╱重型機械生產商Ｃａｔｅｒｐｉｌｌａｒ

（ＣＡＴ）股價也升至高位２３０多美元。ＣＡＴ「７９７」乃近年產品，在礦場使用，幾十噸

的礦產輕易自礦場底部駛至地面！一個巨型超大車軚，生產非易事。２００６╱２００７年，油

價大升，礦產價大漲，而「ＣＡＴ」的巨型礦產車，需求甚大。但生產超大巨型車軚跟不上，因

而出現了罕有的「怪」現象：「有車無軚用」！「ＣＡＴ」交貨，礦產車付運到目的地給買家，

但無車軚，因而「無輪」可用，即是有車也未及投入生產。２００７年初，伯南克加息！但

２００７年８月╱９月，因為「次按」事件，美及全球主要央行急下調息率，全球於２００８╱

２０１０年急收縮，因而股市急下滑，有大車軚交貨，但需求不見了。生產巨大車軚的生產線不

多，２００６╱２００７年，翻身舊車軚乃其中一個提升供應的方法。石橋也好，美國

Ｍｉｃｈｅｌｉｎ（米芝蓮輪胎）均有生產超大車軚。不要看輕這一市場：軍用「車軚」的要求

更高，但市場特別，不是一般生產商可「參與」。中亞有最大生產量的金礦，稀土等開採日多，

中短期巨型╱超大車軚需求仍以向好為主了。



車軚也有高科技，而車子日多，即使是單車，也需要好的車軚。特別的車軚需求日大，科幻

片有「車子」飛行不用「車軚」。目前看，未來幾十年仍需要車軚，更好質素的車軚。一架大礦

產車，未來可能運送１００噸的礦產！相信４個車軚不足夠了，用８個大車軚乎？有可能。軍用

大型運輸車、導彈車，用十多個巨大車軚常見也。不要忘記，超巨大的運輸機也需要巨型飛機用

車軚呢！



電動車不需要化油器，因而白金需求可能日少了。廿年前已見多用電子相機！菲林需求已向

下，今天仍有用菲林，但已成為小眾「市場」。不用菲林：白銀需求也下跌了，可見科技改變很

多市場的供求。



銅價猛升，多少反映生產回升，大量資金，股市再升，而全球的「ＰＭＩ」上升，在５５水

平，有分析認為全球經濟向好。下半年，且看疫苗有否更全面效力，可使更多產業反彈。飛機行

業吃了大虧，但汽車業傾向得益。火車也好、飛機也好，大量運輸也，疫情之下，自己揸車更為

合乎現實。



Ｔｅｓｌａ及其他自動車生產商，需求更多車軚、晶片及電池供應。美股的相關板塊早已起

步，但小心電動車市場早已被看得行情大漲，因而投入市場小心為佳。蝴蝶細小，翼子乃自然產

物，可飛千里；而超大車軚，可「行」萬里：運送幾十噸礦產。若無巨型車軚，無金銀銅乎？是

的。



２００７╱２０１２年，中國對開採礦業需求持續。因為有「車無軚用」，車軚「炒上」

１０萬美元（現貨軚市場）有價有市。這一時期，網上車軚拍賣價更高見２８萬美元。開採鑽石

的「Ｄｅ Ｂｅｅｒｓ」更是「無軚、無車」可用！近月全球經濟又再升溫，晶片短缺之餘，或

許未來幾年，車軚價大升亦不足為奇。《資深市場人士 黃溢華》

