《地產人眼－黃漢成》工商舖全面復甦，中港通關至為重要

《地產人眼》早前我們進行了一次問卷調查，藉此更充分掌握市場的走向，並了解投資者的

看法及部署，問卷以電話訪問、電郵及網上形式進行，調查結果顯示，當中約六成半受訪者表示

今年或有意入市，此應與工商舖市況明顯好轉有關，今年首季工商舖註冊合共錄得１６６６宗，

較去年首季升約１﹒７３倍，註冊金額錄１９９﹒２億元，按年亦升１﹒９３倍，不論註冊宗數

或金額，均連續第四季上升；事實上，近日的確有不少隱伏多時的老牌投資者出來覓貨尋寶，他

們投資經驗豐富，市場觸覺極其敏銳，亦往往能夠看準時機，早著先鞭較一般人提早入市，所以

相信工商舖最黑暗低迷的日子應已過去。



值得留意的是，根據調查顯示，有逾六成投資者欲以低價購入工商舖物業，期望有３厘或以

上的租金回報，其實過往工商舖投資者，尤其是舖位買家，普遍都能接受２－３厘的租金回報，

在大旺市之時，甚至只得１厘回報亦能接受，只因他們看好未來經濟前景，預計手上持有的工商

舖物業具升值潛力，故不太介意接受較低的回報，但現在因為新冠疫情始終未完全消退，而中美

角力仍會長時間持續，經濟全面復甦亦存著許多變數，故投資者要求更高的租金回報才願意入市

，從而減低箇中風險。



香港經濟要全面復常，始終要中港兩地早日通關，讓國內旅客、商務人士及投資者可正常來

港，香港才能真正從經濟谷底中反彈而起，從而惠及工商舖市場，而是次問卷調查結果亦顯示投

資者抱持相同的看法，近七成受訪者認為，中港疫情發展與及何時通關是影響入市意欲的重要因

素，足見要待中港恢復通關，工商舖市場方能迎來真正的全面復甦。

《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

