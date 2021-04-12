【反壟斷】違壟斷法被罰１８２億人幣，阿里：誠懇接受，堅決服從

《經濟通通訊社１２日專訊》國家市場監督管理總局周六（１０日）發布公告，裁定阿里巴

巴濫用市場支配地位，處以罰款總計１８２﹒２８億元（人民幣．下同），創下中國反壟斷罰金

的最高紀錄，大幅超過上次高通在中國被反壟斷罰款的６０﹒８８億元。

公告指，自２０１５年以來，阿里巴巴濫用在境內網絡零售平台的市場支配地位，對平台內

商家提出「二選一」要求，禁止平台內商家在其他競爭性平台開店或參加促銷活動，並採取多種

獎懲措施保障「二選一」要求執行，獲取不正當競爭優勢。

調查表明，阿里巴巴實施「二選一」行為妨礙了商品服務和資源要素自由流通，影響了平台

經濟創新發展，侵害了平台內商家的合法權益，損害了消費者利益，構成《反壟斷法》濫用市場

支配地位行為。因此，市場監管總局責令阿里巴巴集團停止違法行為，並處以其２０１９年中國

境內銷售額４５５７﹒１２億元４％的罰款，計１８２﹒２８億元。

同時，國家市監局將向阿里巴巴集團發出《行政指導書》，要求其圍繞嚴格落實平台企業主

體責任、加強內控合規管理、維護公平競爭等方面進行全面整改，並連續三年向市場監管總局提

交自查合規報告。



＊阿里：誠懇接受，堅決服從＊



在處罰決定公布後，阿里巴巴立刻作出回應表示「對此處罰，我們誠懇接受，堅決服從。我

們將強化依法經營，進一步加強合規體系建設，立足創新發展，更好履行社會責任。」

阿里巴巴還發布對商家、消費者、合作夥伴和投資者的公開信，信中提到這次市監總局的罰

款是對阿里巴巴的警醒和鞭策，阿里將誠懇接受並堅決服從市監總局的處理。在過去的幾個月，

阿里巴巴也一直在學習並執行國家對於平台經濟的政策和要求，並且阿里巴巴也會在未來更好的

發展平台經濟，為社會創造價值，心存感恩，服務社會。



＊官媒：並非否定平台經濟＊



對於此次處罰決定，《人民日報》亦隨後發表評論稱，這是監管部門強化反壟斷和防止資本

無序擴張的具體舉措，是對平台企業違法違規行為的有效規範，並不意味著否定平台經濟在經濟

社會發展全局中的重要作用，並不意味著國家支持平台經濟發展的態度有所改變，而是要堅持發

展和規範併重，把握平台經濟發展規律，建立健全平台經濟治理體系，推動平台經濟規範健康持

續發展。（ｌｃ）

