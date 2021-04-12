【反壟斷】中信証券：阿里業務經營的不確定性初步消除

《經濟通通訊社１２日專訊》阿里巴巴（０９９８８）因違反壟斷法被處以１８２﹒２８億

元人民幣的天價罰款。中信証券對此發表評論指，此次行政處罰落地是監管部門強化反壟斷和防

止資本無序擴張的重要舉措，有望促進行業有序競爭、健康發展；對阿里巴巴而言，公司初步消

除業務經營的不確定性，長期經營風險釋放，預計未來將更加註重社會價值與科技創新。

中長期看，數字化趨勢不變，阿里核心商業價值依舊穩固，科技布局與投入的長期價值有望

逐步體現，中信證券依然看好公司長期數字科技價值。（ｌｃ）

