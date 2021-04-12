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12/04/2021 08:19

【新冠疫苗】高福：國產新冠疫苗保護力不高是傳媒誤讀

　　《經濟通通訊社１２日專訊》２０２１全國疫苗與健康大會４月１０日－１１日在四川成都
舉行。據外電報道，中國疾控中心主任高福在會上承認，國產新冠疫苗有缺點，保護力沒有非常
高，並透露內地當局正考慮混合使用不同技術的疫苗，以增強效力。
　　不過，高福事後接受《環球時報》專訪時稱「這完全是誤解」。他澄清稱，在全球科學家討
論疫苗保護效率問題時，他提出了一種未來的科學思考，即如果要提高疫苗有效率問題，可以通
過優化接種程序和採用不同技術路線序貫接種來進一步提升。
　　他續指，全球的疫苗保護率測試數據都有高有低，如何提高疫苗的保護率，這是需要全球科
學家考慮的問題。對此，他提出了比如在劑次、劑量和接種間隔上優化接種程序，比如採用幾種
疫苗交替的接種（序貫免疫）方式。

＊疫苗專家：中國的滅活和腺病毒載體疫苗不如ｍＲＮＡ疫苗有效＊

　　另外，《南華早報》報道指，高福表示，中國正研究解決現有國產疫苗有效率不高的問題，
包括改善接種程序，以及混合使用不同技術的疫苗。該報道引述同樣出席大會的上海疫苗專家陶
麗娜解釋，高福的言論是在比較滅活疫苗和ｍＲＮＡ疫苗。現時民眾在接種國產疫苗後產生的抗
體水平低於ｍＲＮＡ疫苗，疫苗有效率也低於ｍＲＮＡ疫苗，結論是中國的滅活疫苗和腺病毒載
體疫苗不如ｍＲＮＡ疫苗有效。（ａｃ）

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