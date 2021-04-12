《經濟通通訊社１２日專訊》在周日（１１日）舉行的國務院聯防聯控機制新聞發布會上，
國家衛健委新聞發言人米鋒表示，個別地方新冠疫苗接種工作中出現了簡單化，甚至一刀切的情
況，強制要求全員接種，必須堅決予以糾正。
米鋒稱，近期全球疫情再次反彈，邊境城市瑞麗出現了聚集性疫情，提示外防輸入、人物同
防仍是當前疫情防控的重中之重。中國目前正在應接盡接、按梯次，對重點人群，重點地區、重
點城市加快推進新冠疫苗接種。
截至４月１０日２４時，全國累計報告接種新冠疫苗１６４４７﹒１萬劑次。（ａｃ）
12/04/2021 08:38
【新冠疫苗】國家衛健委：強制接種新冠疫苗必須予以糾正
《經濟通通訊社１２日專訊》在周日（１１日）舉行的國務院聯防聯控機制新聞發布會上，
國家衛健委新聞發言人米鋒表示，個別地方新冠疫苗接種工作中出現了簡單化，甚至一刀切的情
況，強制要求全員接種，必須堅決予以糾正。
米鋒稱，近期全球疫情再次反彈，邊境城市瑞麗出現了聚集性疫情，提示外防輸入、人物同
防仍是當前疫情防控的重中之重。中國目前正在應接盡接、按梯次，對重點人群，重點地區、重
點城市加快推進新冠疫苗接種。
截至４月１０日２４時，全國累計報告接種新冠疫苗１６４４７﹒１萬劑次。（ａｃ）
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