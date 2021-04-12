【新冠疫苗】國藥中生的重組新冠病毒疫苗獲批臨床試驗

《經濟通通訊社１２日專訊》國藥集團中國生物研究院９日公布，其研發的重組新冠病毒疫

苗獲得國家藥品監督管理局臨床試驗批件。

這是繼國藥集團中國生物兩款新冠滅活疫苗後，又一技術路線的新冠疫苗獲批臨床，且成為

中國生物第三款新冠疫苗。（ａｃ）

