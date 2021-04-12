【華為動向】華為：將與北汽、廣汽等合作打造汽車領域子品牌

《經濟通通訊社１２日專訊》華為全球分析師大會今日舉行。華為輪值董事長徐直軍表示，

２０１８年華為提出將幫助車企造好車，這一戰略至今未變，所以目前請了三個夥伴打造自己的

子品牌，包括北汽（０１９５８），雙方未來將有一系列的車推出。此外，華為還將與廣汽

（０２２３８）（滬：６０１２３８）、長安汽車（深：０００６２５）打造汽車領域的子品牌

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徐直軍直言，今年華為的目標還是活下來，但是今年希望能活得好一點。（ｊｔ）

