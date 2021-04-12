《經濟通通訊社１２日專訊》華為全球分析師大會今日舉行。華為輪值董事長徐直軍表示，
２０１８年華為提出將幫助車企造好車，這一戰略至今未變，所以目前請了三個夥伴打造自己的
子品牌，包括北汽（０１９５８），雙方未來將有一系列的車推出。此外，華為還將與廣汽
（０２２３８）（滬：６０１２３８）、長安汽車（深：０００６２５）打造汽車領域的子品牌
。
徐直軍直言，今年華為的目標還是活下來，但是今年希望能活得好一點。（ｊｔ）
12/04/2021 17:26
【華為動向】華為：將與北汽、廣汽等合作打造汽車領域子品牌
《經濟通通訊社１２日專訊》華為全球分析師大會今日舉行。華為輪值董事長徐直軍表示，
２０１８年華為提出將幫助車企造好車，這一戰略至今未變，所以目前請了三個夥伴打造自己的
子品牌，包括北汽（０１９５８），雙方未來將有一系列的車推出。此外，華為還將與廣汽
（０２２３８）（滬：６０１２３８）、長安汽車（深：０００６２５）打造汽車領域的子品牌
。
徐直軍直言，今年華為的目標還是活下來，但是今年希望能活得好一點。（ｊｔ）
|中國故事12/04/2021
《神州經脈》M2及社融增速遜預期 阿里接罰單 滬指險穿三千四
|財經熱話12/04/2021
【反壟斷】阿里罰單落地市場憂慮消除？一文看清大行點睇
|財經熱話12/04/2021
【反壟斷】阿里逆市炒上 連敬涵:市場過於情緒化 懲罰料未出盡
|FOCUS12/04/2021
【FOCUS】阿里「認罰」股價勁彈 精英內捲更添遐想
|財經熱話12/04/2021
【反壟斷】違壟斷法被罰182億人幣 阿里擬降電商平台商戶進入壁壘
|市場動向12/04/2021
有危就有機！工商鋪業主應如何善用資產獲得新資金開拓商機？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰