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12/04/2021 17:26

【華為動向】華為：將與北汽、廣汽等合作打造汽車領域子品牌

　　《經濟通通訊社１２日專訊》華為全球分析師大會今日舉行。華為輪值董事長徐直軍表示，
２０１８年華為提出將幫助車企造好車，這一戰略至今未變，所以目前請了三個夥伴打造自己的
子品牌，包括北汽（０１９５８），雙方未來將有一系列的車推出。此外，華為還將與廣汽
（０２２３８）（滬：６０１２３８）、長安汽車（深：０００６２５）打造汽車領域的子品牌

　　徐直軍直言，今年華為的目標還是活下來，但是今年希望能活得好一點。（ｊｔ）

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