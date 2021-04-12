【債務風險】山西副省長：冀人行幫助改善晉企融資環境

《經濟通通訊社１２日專訊》去年永煤控股違約後，煤企佔比較高的山西省企業債務融資亦

受波及遇阻。山西副省長王一新上周五（９日）與人民銀行副行長潘功勝在北京舉行工作會談時

表示，山西省高度重視金融風險防控，始終堅守誠信底線；希望人行指導幫助改善山西企業融資

環境，助力山西高質量轉型發展。

王一新稱，山西正努力在資源型地區轉型發展上蹚出一條新路，當前山西國資優化布局和國

企改革重組成效顯著，防控風險的機制有效有力。潘功勝則談到，人行將積極支持山西縱深推進

能源革命綜合改革，深化國資國企改革，共同營造良好的金融生態環境，為山西轉型發展蹚新路

提供支持保障。



＊山西國資運營公司：改革不能明顯推高企業資產負債率＊



同日，山西國資運營公司帶領的能源類省屬企業負責人和１４家金融機構面對面溝通，探討

改革重組後山西省屬國企債券融資路徑。山西國資運營公司副總經理劉巍指出，在國企改革重組

過程中，山西省極其重視風險控制，按照市場化原則，根據債務的變化情況，作出相應的協調和

安排，確保無論資產歸屬在省屬國企間如何變更，對金融機構的信用保證不減少，更不明顯推高

某個企業的資產負債率，對於特殊情況作出特殊安排。

山西焦煤集團３月３０日公開發行２０億元人民幣面向專業投資者的公司債券，為今年山西

煤炭企業非包銷完全市場化方式發行的首單交易所債券。（ｗｌ）

